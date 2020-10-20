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20.10.2020 19:48 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:52
FLAŞ

Erdoğan: Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tübitak vasıtasıyla kısa adı 'Star' olan stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz 1000 gencimiz Tübitak enstitülerinde veya Tübitak tarafından desteklenen araştrıma projelerinde yer alma suretiyle...

Erdoğan: Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tübitak vasıtasıyla kısa adı 'Star' olan stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz 1000 gencimiz Tübitak enstitülerinde veya Tübitak tarafından desteklenen araştrıma projelerinde yer alma suretiyle bu programdan faydalanabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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