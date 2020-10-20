Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde, Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlememiz, daha sık...
20.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:34
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde, Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlememiz, daha sık fikir alışverişinde bulunmamız gerektiğine inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde, Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlememiz, daha sık fikir alışverişinde bulunmamız gerektiğine inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız