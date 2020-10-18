Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tatar'a tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tatar'a tebrik

18.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tatar'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Mutlu

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