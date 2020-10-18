Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisi hale getirildi
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisi hale getirildi

18.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:50
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisi hale getirildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz...

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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