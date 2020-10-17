Son dakika: Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
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Son dakika: Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

17.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:13
Son dakika: Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Son dakika haberler... Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştüMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Bakan Akar, "Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekatta gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Bakan Akar, "Ermenistan yine çocuk, kadın ve yaşlı demeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi katletmiştir. Ermenistan savaş suçu işlemeye, 'ateşkes', 'müzakere' çağrısı yapanlar ise bu saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir. Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir" dedi.

'DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden sivil halkın kanlarını yerde bırakmayacağına yönelik inancını dile getiren Bakan Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma, öz topraklarına kavuşma mücadelesinde Azerbaycan Türk kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarında tüm imkanlarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Fuzuli kentinin işgalden kurtarılması ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan'a ait iki SU-25 savaş uçağının düşürülmesinden dolayı Azerbaycan Ordusunu da tebrik eden Bakan Akar, tüm şehitlere saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycan Türklerine Allah'tan rahmet diledi, yaralılara şifa dileklerini de iletti.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sarp Özer

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