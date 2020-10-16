Son dakika! MSB: "1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika haberlerine göre MSB: (PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar) "İcra edilen operasyonlar neticesinde son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir.