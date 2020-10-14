FLAŞ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FLAŞ

14.10.2020 19:46 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:51
FLAŞ

Sağlık Bakanı Koca: Bugünkü hasta sayımız bin 671. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 57. İyileşen hasta sayımızın sayısı bin 398. Bugün yapılan test sayısı ise 115 bin 328. Toplam vefat eden vatandaşımızın sayısı bugün itibariyle 9 bin 14.

Sağlık Bakanı Koca: Bugünkü hasta sayımız bin 671. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 57. İyileşen hasta sayımızın sayısı bin 398. Bugün yapılan test sayısı ise 115 bin 328. Toplam vefat eden vatandaşımızın sayısı bugün itibariyle 9 bin 14. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Hazal Kaya Özgü Namal Şevval Sam Yasmin Erbil
Spor Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ekim Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FLAŞ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 19:51:42. #1.14#
title