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Sağlık Bakanı Koca: Bugünkü hasta sayımız bin 671. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 57. İyileşen hasta sayımızın sayısı bin 398. Bugün yapılan test sayısı ise 115 bin 328. Toplam vefat eden vatandaşımızın sayısı bugün itibariyle 9 bin 14.