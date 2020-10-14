TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı