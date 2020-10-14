TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı...

14.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:14
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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