Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucunda 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucunda 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

5 PKK/KCK'lı teröristin Şırnak'ta teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.

Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı