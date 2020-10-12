Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist teslim oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist teslim oldu

12.10.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:48
Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucunda 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucunda 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

5 PKK/KCK'lı teröristin Şırnak'ta teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.

Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Soner Sarıkabadayı Ahmet Mümtaz Taylan
Spor Samatta Vitor Hugo Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Cuma Milli Alkol Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist teslim oldu - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 19:50:20. #1.15#
title