Son dakika gündem: Turuncu kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Turuncu kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi

10.10.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:55
Son dakika gündem: Turuncu kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında geçen ay Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, turuncu listede aranan Nurgül Duran olduğu belirlendi.

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında geçen ay Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, turuncu listede aranan Nurgül Duran olduğu belirlendi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 23-24 Eylül 2020'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin kimlik tespit çalışması tamamlandı.

PKK'lı teröristin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın koruması ve terörden aranan listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan "Yıldız" kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edildi.

Terörist Duran'ın, 2015-2016 yıllarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde örgütün şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, ilçede çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve bu eylemlerin talimatını verdiği de belirlendi.

Son dakika gündem: Turuncu kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Merve Boluğur Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Babel Erol Bulut Arda Turan Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Kaza Belen Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Turuncu kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 17:19:46. #1.15#
title