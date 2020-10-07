Mardin'de 1 terörist teslim oldu
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Mardin'de 1 terörist teslim oldu

07.10.2020 22:02 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:21
Mardin'de 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 1 PKK'lı teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 1 PKK'lı teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 174'e yükseldi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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