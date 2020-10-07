MSB: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07.10.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:36
MSB: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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