İçişleri Bakanlığı: 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

06.10.2020 18:22 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:43
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle  Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173'e yükseldi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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