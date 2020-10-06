Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı