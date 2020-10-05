Son dakika haber! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

05.10.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:44
Son dakika haber! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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