Son dakika... Yıldırım-3 Operasyonunda yaralanan jandarma personeli şehit oldu

Son dakika gündem haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Jandarma ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 jandarma personelinin yaralandığını, yaralıların helikopterle hastaneye kaldırıldığını ancak bir jandarma personelinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Jandarma ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 jandarma personelinin yaralandığını, yaralıların helikopterle hastaneye kaldırıldığını ancak bir jandarma personelinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 Jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı jandarma personellerimiz, helikopterle bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir jandarma personelimiz kurtarılamayarak, şehit olmuştur" denildi.Ayrıca açıklamada "Kahraman Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mümin Altaş