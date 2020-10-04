Bahçeli: Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır
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Bahçeli: Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır

04.10.2020 16:02 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:32
Bahçeli: Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence'ye yönelik saldırısına ilişkin, "Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence'ye yönelik saldırısına ilişkin, "Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın yegane muhalifi Ermenistan'dır" dedi.

Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence'ye yönelik saldırısına tepki gösterdi. Bahçeli, "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence'ye alçakça saldırı düzenlemesi, sivil ve masum soydaşlarımızı hedef alması insanlık suçu, uluslararası hukukun açıkça ihlal ve inkarıdır. Ermenistan devleti bir kez daha zulüm saçan yüzünü göstermiştir. Ayrıca Dağlık Karabağ'daki Fuzuli, Ağdam ve Terter yerleşim alanları da Ermenistan tarafından topçu ve roket atışlarıyla bombalanmıştır. Ermeni çeteleri Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, çatışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişletmektedir. Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yapmışsa bugün de aynısını hunhar şekilde tekrarlamaktadır. Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın yegane muhalifi Ermenistan'dır. Artık uluslararası toplum sivillere yönelik kanlı ve aşağılık saldırılara duyarsız kalmamalıdır. Bu vesileyle şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı soydaşlarımıza da şifalar diyorum" dedi.

'BİRİZ, BERABERİZ, TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN'IZ'Bahçeli, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan Türklüğünün öz yurdu, vazgeçilmez hakkı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu hakkın, hak sahibiyle buluşması can pahasına da olsa sağlanmalıdır. Katil ve terör devleti olan Ermenistan'ı nefretle lanetliyorum. Yılanın başının mutlaka ezileceğine inanıyorum. Bu gelişmeler karşısında, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur. Söz konusu birleşme sonucunda tek ses, tek nefes, tek yürek halinde zalime ve düşmana karşı mücadele edilecektir. Böylelikle Azerbaycan'ın haklı, hukuki, meşru ve beka mücadelesi daha da güç ve derinlik kazanacaktır. Ayrımız gayrımız yoktur, uzağımız yakınımız yoktur, iki devlet tek milletiz, aynı damarda akan kan, aynı tende atan canız. Biriz, beraberiz, Türkiye ile Azerbaycan'ız. ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz."

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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