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03.10.2020 23:43 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:47
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yıldırım operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı