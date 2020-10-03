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03.10.2020 23:43 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:47
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yıldırım operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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