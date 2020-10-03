Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren...
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren...

03.10.2020 15:11 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:20
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu:

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Soylu: "Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü.

İçişleri Bakanı Soylu: "Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü. Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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