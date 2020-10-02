MSB: "Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil...
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MSB: "Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil...

02.10.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:06
MSB:

MSB: "Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi.

MSB: "Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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