Mardin'de 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı. Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye'de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin'de Hudut Birliğine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 171'e yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı