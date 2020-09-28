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Son dakika haberleri! FLAŞ

28.09.2020 22:58 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:03
Son dakika haberleri! FLAŞ

Bir son dakika haberine göre MSB: Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalanarak Babatorun Jandarma Karakoluna teslim edildi.

MSB: Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalanarak Babatorun Jandarma Karakoluna teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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