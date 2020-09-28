Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum (1)

28.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı tekrar kınıyorum.

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı tekrar kınıyorum. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını değerlendiren Erdoğan, "Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı tekrar kınıyorum. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olacaktır" diye konuştu.

"Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Amerika, Rusya, Fransa yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için ellerinden geleni yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Çağla Şikel Özlem Yıldız İsmail Dümbüllü
Spor Falcao Erol Bulut Murat Şahin Gökhan Töre Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Kaza Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 14:30:05. #1.14#
title