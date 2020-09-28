Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı tekrar kınıyorum.

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı tekrar kınıyorum. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını değerlendiren Erdoğan, "Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı tekrar kınıyorum. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olacaktır" diye konuştu.

"Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Amerika, Rusya Fransa yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için ellerinden geleni yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı