FLAŞ
26.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:05
İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında; 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında; 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olurken, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı