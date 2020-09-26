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26.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:05
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında; 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında; 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen  terörist sayısı 6 olurken, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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