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25.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:43
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve halen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa'nın 83.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve halen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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