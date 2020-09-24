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24.09.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:40
YÖK: YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı.
YÖK: YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen "Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı"nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı