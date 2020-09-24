İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmemiştir
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İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmemiştir

24.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:06

İstanbul Valiliği: "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

İstanbul Valiliği: "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun."

(İHA)

İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmemiştir
İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmemiştir
İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmemiştir
İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmemiştir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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