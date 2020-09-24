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24.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:01
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İçişleri Bakanlığı koronavirüs tanılı bazı kişilerin, temaslılarına ilişkin eksik ya da yalan bilgi vermesi üzerine harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tanılı bazı kişilerin, temaslılarına ilişkin eksik ya da yalan bilgi vermesi üzerine harekete geçti. Bakanlık, 81 il valiliğine "Temaslıların doğru bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre,  koronavirüs tanılı kişiler,  temasda bulundukları kişiler  hakkında  eksik ya da yalan beyanda  bulunmaları halinde haklarında işlem yapılacak. Bu kişiler, Türk Ceza Kanununun 206' ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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