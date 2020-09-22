MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Ankara'da yaşanan olayla ilgili) Son olarak sağlık...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Ankara'da yaşanan olayla ilgili) Son olarak sağlık...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Ankara'da yaşanan olayla ilgili) Son olarak sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
22.09.2020 20:26 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Ankara'da yaşanan olayla ilgili) Son olarak sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Volkan Bozkır Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Şeyma Subaşı Nebahat Çehre
Spor Babel Falcao Tisserand Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Ankara'da yaşanan olayla ilgili) Son olarak sağlık... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 20:36:49. #1.14#
title