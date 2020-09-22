Son 24 saatte korona virüsten 65 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 65 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 639'e yükseldiğini açıkladı.

22.09.2020 19:12 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:41

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 639'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 639'e yükseldi. Bugün toplam 114 bin 311 test yapılırken, bin 692 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 306 bin 302 oldu. Bugün iyileşen bin 261 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 269 bin 696'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranının yüzde 6,7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 522 olduğu açıklandı.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 1.522'YE ULAŞTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımız 1.522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 65 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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