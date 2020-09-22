Munzur çayında kaybolan ağabeyden sonra kardeşinin de cansız bedeni bulundu
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Munzur çayında kaybolan ağabeyden sonra kardeşinin de cansız bedeni bulundu

Sarımsak toplamak için gittikleri Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içinde kaybolan iki kardeşten birinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Arama kurtarma ekipleri bugün de diğer kardeşin cansız bedenini Munzur çayında buldu.

22.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:12

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarında ağabeyi Bozkurt Aydemir (45) ile birlikte geçen Pazar günü kaybolan Mehmet Aydemir'in (37) Munzur çayında cansız bedenine ulaşıldı.

AĞABEYİN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Elazığ'dan 8 gün önce Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya giden Mehmet (37) ve Bozkurt Aydemir (45) kardeşlerin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmalarında 2 kardeşten birinin cansız bedenine ulaşılmıştı. İz arama köpekleri, İHA ve dronelerin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, kayıp 2 kardeşten Bozkurt Aydemir'in cesedini, araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi'ndeki Venk köyü mevkisinden 600 metre uzaklıkta suda buldu.

KARDEŞİ DE MUNZUR ÇAYINDA BULUNDU

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarında, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri, Türk Kızılay, AFAD gönüllüleri, Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Munzur Doğa Sporları Kulübü (MUDOSK) personelinden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekip yer alırken, küçük kardeşi arama çalışmaları devam ediyordu. Bugün, Mehmet Aydemir'in cansız bedeni de Munzur çayında bulundu.

Munzur çayında kaybolan ağabeyden sonra kardeşinin de cansız bedeni bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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