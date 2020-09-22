Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü
22.09.2020 13:40 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:56

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen Akar ve Meşri arasındaki görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı, "Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği" belirtildi.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını aktaran Bakan Akar tarafından Türkiye'nin "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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