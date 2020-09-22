Son Dakika | flaş

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Son dakika gündem haberine göre Bakan Koca: (Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi) Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır.
22.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:25
Bakan Koca: (Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi) Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı