Son Dakika | flaş Son dakika gündem haberine göre Bakan Koca: (Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi) Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır.

Bakan Koca: (Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi) Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı