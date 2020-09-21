Son dakika haberi | İçişleri: Gri listedeki Halis Erdoğan ölü ele geçirildi
Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında gri listede yer alan 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan'ın silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
21.09.2020 17:16 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:30
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında gri listede yer alan 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan'ın silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında; Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde terörden arananlarda gri kategoride yer alan 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefa Şahin