FLAŞ Ayvalık'taki orman yangını: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ekiplerimiz görevlerinin başında.

Ayvalık'taki orman yangını: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ekiplerimiz görevlerinin başında. Gerekli tüm müdahaleler yapılıyor. Çok şükür ki yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralı olmaması en büyük tesellimiz. Zarar gören alanların eski haline dönmesi için gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacağız."

Kaynak: DHA