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İçişleri Bakanlığı: "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü...

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17.09.2020 07:55 | Son Güncelleme: 17.09.2020 07:59

İçişleri Bakanlığı: "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı  ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."


Kaynak: DHA

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