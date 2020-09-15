Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
15.09.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:22

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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