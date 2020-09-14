Son Dakika | FLAŞ Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir.

Kaynak: DHA