Son Dakika | FLAŞ

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Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir.
14.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:55
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir.
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Kaynak: DHA