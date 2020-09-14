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Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir.

Son Dakika | FLAŞ
14.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:55

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir.


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Kaynak: DHA

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