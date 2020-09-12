Son Dakika: FLAŞ

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Son dakika gündem haberine göre Ticaret Bakanı Pekcan: Sağlanan ilave teşviklerle birlikte İhtisas Serbest Bölgelerimizin yasal altyapı çalışmaları tamamlanırken, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandı.
12.09.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:41
Ticaret Bakanı Pekcan: Sağlanan ilave teşviklerle birlikte İhtisas Serbest Bölgelerimizin yasal altyapı çalışmaları tamamlanırken, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandı.
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Kaynak: DHA