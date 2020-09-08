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Diyanet İşleri Başkanlığı: Salgınla mücadele kapsamında Heybeliada'ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır.

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08.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:40

Diyanet İşleri Başkanlığı: Salgınla mücadele kapsamında Heybeliada'ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır. Söz konusu alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada'daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir.


Kaynak: DHA

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