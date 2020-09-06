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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı.
06.09.2020 12:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.
Kaynak: DHA