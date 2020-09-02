FLAŞ Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye Adına Casusluk Yapıldığına Dair İddialar)Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye Adına Casusluk Yapıldığına Dair İddialar)Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır. Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz.

Kaynak: DHA