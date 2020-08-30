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Erdoğan: Siyasi ve askeri varlık gösterdiğimiz her yere yağmalamak, almak çalmak üzerine konmak için değil elimizdekini paylaşmak ve mümkünse birlikte kazanmak için gidiyoruz.

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30.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:11

Erdoğan: Siyasi ve askeri varlık gösterdiğimiz her yere yağmalamak, almak çalmak üzerine konmak için değil elimizdekini paylaşmak ve mümkünse birlikte kazanmak için gidiyoruz. Ülkemizin bu onurlu duruşu asırlık hesapların bozulmasına yol açıyor maruz kaldığımız saldırıların nedeni işte bu hesapların bozulmasıdır. Korkunun ecele faydası yok.Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır. Kıbrıs'ı da bir ağustos ayında vatan topraklarına kattık. Türkiye Cumhuriyetinin en parlak zaferi olan Büyük Taarruz da Ağustos ayının milletimize bir hediyesidir. Tarihimizdeki hiçbir zaferin diğerinin alternatifi değildir.


Kaynak: DHA

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