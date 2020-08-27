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İçişleri Bakanlığı: Jandarma ve Emniyetin ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
27.08.2020 22:48 | Son Güncelleme: 27.08.2020 22:48
İçişleri Bakanlığı: Jandarma ve Emniyetin ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi.
Kaynak: DHA