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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye siyasetinin tek mottosunun 'Tayyip Erdoğan' gitsin de nasıl giderse gitsin haline düşmesi yüreğimizi acıtıyor.
24.08.2020 20:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye siyasetinin tek mottosunun 'Tayyip Erdoğan' gitsin de nasıl giderse gitsin haline düşmesi yüreğimizi acıtıyor. Biz milletimizin desteğiyle sandıkla geldik; gideceksek de öyle gideriz. Tek karar merci milletin iradesidir. Biz Allah'ın izniyle ve milletimizin desteğiyle 2023'te de ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.
Kaynak: DHA