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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Giresun'da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu.
23.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:18
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Giresun'da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00-21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır.
Kaynak: DHA