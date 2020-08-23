FLAŞ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Giresun'da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Giresun'da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00-21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır.

Kaynak: DHA