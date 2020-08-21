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MSB: Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edildi.
21.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:44
MSB: Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edildi. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 oldu.
Kaynak: DHA