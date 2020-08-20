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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ABD'nin Başkanlık makamına talip bir siyasetçinin müttefik bir ülke hakkında akla ve hayale sığmayacak değerlendirmelerde bulunması hiçbir şekilde masum ve mazur gösterilemeyecektir.
20.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:09
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ABD'nin Başkanlık makamına talip bir siyasetçinin müttefik bir ülke hakkında akla ve hayale sığmayacak değerlendirmelerde bulunması hiçbir şekilde masum ve mazur gösterilemeyecektir.
Kaynak: DHA