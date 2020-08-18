FLAŞ AK Parti Sözcüsü Çelik: Bunun adı darbeciliktir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bunun adı darbeciliktir. Bu darbecilik peşinde koşanların yaptığı ellerinde kalır. Burada CHP'den bazı eleştiriler geliyor. Şunu hatırlatmak gerekiyor, önemli olan darbeyle ilgili söz ortaya çıktığı zaman şunun bilinmesi gerekir; Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını hedef alan her söz milletimizin iradesine karşı husumet besleyen tavırdır. Buna demokrat olan herkesin en güçlü tavrı vermesi gerekir. Cümleye bir ama eklenmemeli.

Kaynak: DHA