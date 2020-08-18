FLAŞ AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Libya'da Doğu Akdeniz'de onların dediğini yapsaydı, yaptıklarına sessiz kalsaydı onların gözünde otokrat değil demokrat olacaktı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Libya'da Doğu Akdeniz'de onların dediğini yapsaydı, yaptıklarına sessiz kalsaydı onların gözünde otokrat değil demokrat olacaktı. 'Ben Erdoğan'ı değiştireceğim ama bunu darbeyle değil seçimle yapacağım' diyor. Sözlerinin tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için darbeyle değil seçimle diye ekleme yapıyor.

Kaynak: DHA